Четверг, 23 мая, 2024

В Рязанской области создан НПЦ беспилотных авиационных систем

Автор: 7info

Опубликовано

Опубликовано распоряжение правительства о создании в Рязанской области АНО «НПЦ БАС «ПРОТОС». Приводим текст документа, размещённого на сайте газеты «Рязанские ведомости».

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 29.1 Закона Рязанской области от 3 августа 2010 года № 79-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Рязанской области», в целях предоставления услуг в научно-технической сфере, в том числе в сфере беспилотной авиации:

  1. Учредить автономную некоммерческую организацию «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «ПРОТОС» (далее — АНО «НПЦ БАС «ПРОТОС»).
  2. Определить, что функции и полномочия учредителя АНО «НПЦ БАС «ПРОТОС» от имени Рязанской области осуществляет министерство экономического развития Рязанской области.
  3. Министерству экономического развития Рязанской области (Ворфоломеев А.В.) в установленном законодательством Российской Федерации порядке в течение двух месяцев с момента вступления в силу настоящего распоряжения:

1) утвердить устав АНО «НПЦ БАС «ПРОТОС»;

2) внести имущественный взнос для обеспечения деятельности АНО «НПЦ БАС «ПРОТОС» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству экономического развития Рязанской области в областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;

3) назначить единоличный исполнительный орган АНО «НПЦ БАС «ПРОТОС»;

4) создать высший орган управления АНО «НПЦ БАС «ПРОТОС»;

5) обеспечить в установленном законодательством порядке государственную регистрацию АНО «НПЦ БАС «ПРОТОС».

  1. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Рязанской области (в сфере экономики).

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