В Рязанской области создали электронный сборник для участников СВО и их родных

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Рязанской области выпустил электронный сборник нормативно-правовых актов, посвященных защите прав и законных интересов участников СВО и их семей.

В сборнике собраны федеральные, региональные и муниципальные законы, касающиеся выплат, социальной поддержки, а также другие меры помощи военнослужащим и их родственникам. Включены также контакты государственных органов и организаций, предоставляющих льготы.

Сборник предназначен для участников СВО, их семей, органов власти и общественных организаций. Он состоит из восьми тематических разделов и доступен на официальном сайте Уполномоченного в разделе «Правовое просвещение».

Информация в сборнике актуальна на 1 августа. В ближайшее время планируется выпуск печатной версии и периодическое обновление электронной.