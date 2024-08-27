Вторник, 27 августа, 2024

В Рязанской области создали электронный сборник для участников СВО и их родных

Автор: Алексей Самохин

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Фото: Минобороны РФ

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Рязанской области выпустил электронный сборник нормативно-правовых актов, посвященных защите прав и законных интересов участников СВО и их семей.

В сборнике собраны федеральные, региональные и муниципальные законы, касающиеся выплат, социальной поддержки, а также другие меры помощи военнослужащим и их родственникам. Включены также контакты государственных органов и организаций, предоставляющих льготы.

Сборник предназначен для участников СВО, их семей, органов власти и общественных организаций. Он состоит из восьми тематических разделов и доступен на официальном сайте Уполномоченного в разделе «Правовое просвещение».

Информация в сборнике актуальна на 1 августа. В ближайшее время планируется выпуск печатной версии и периодическое обновление электронной.

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