Вторник, 7 марта, 2023
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В Рязанской области создают комитет по информации и массовым коммуникациям

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В Рязанской области создадут комитет по информации и массовым коммуникациям. Проект соответствующего постановления губернатора опубликовал сайт правительства Рязанской области.

Планируется, что комитет будет осуществлять исполнительно-распорядительную деятельность на территории Рязанской области в сфере создания и распространения информации посредством СМИ, издательской, полиграфической деятельности, социальной рекламы, интернета, координировать деятельность в этой сфере иных исполнительных органов, государственных учреждений Рязанской области.

Полное наименование Комитета — комитет по информации и массовым коммуникациям Рязанской области, сокращённое — Коминформ Рязанской области.

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