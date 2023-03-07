В Рязанской области создают комитет по информации и массовым коммуникациям

В Рязанской области создадут комитет по информации и массовым коммуникациям. Проект соответствующего постановления губернатора опубликовал сайт правительства Рязанской области.

Планируется, что комитет будет осуществлять исполнительно-распорядительную деятельность на территории Рязанской области в сфере создания и распространения информации посредством СМИ, издательской, полиграфической деятельности, социальной рекламы, интернета, координировать деятельность в этой сфере иных исполнительных органов, государственных учреждений Рязанской области.

Полное наименование Комитета — комитет по информации и массовым коммуникациям Рязанской области, сокращённое — Коминформ Рязанской области.