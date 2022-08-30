В Рязанской области состоялся семинар для социально ориентированных НКО, получивших государственную поддержку. От имени врио губернатора региона Павла Малкова победителей конкурсного отбора приветствовала министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина.

Тематический обучающий семинар был посвящен реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), ставших победителями конкурсного отбора для предоставления субсидий за счет средств областного бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых является Фонд – оператор президентских грантов 2022 года.

Конкурс среди НКО на получение президентских грантов для развития гражданского общества был объявлен министерством по делам территорий и информационной политике Рязанской области 12 апреля 2022 года. Были рассмотрены проекты, направленные на сохранение исторической памяти, социальное обслуживание и защиту населения, охрану здоровья граждан и пропаганду здорового образа жизни.

На конкурс было подано 28 заявок. Победителями отбора было признаны 26 социально ориентированных некоммерческих организаций, общая сумма поддержки лучших проектов составила порядка 10 млн. рублей.

На обучающем семинаре авторы проектов-победителей поделились своими идеями и практиками по поддержке инициатив местных жителей и развитию территорий, оказанию социальной помощи, возрождению храмов, сохранению исторической памяти поколений, изучению и сбережению наследия выдающихся предпринимателей и меценатов Рязанский области.

Специалистами по налоговой политике министерства экономического развития региона участникам семинара была предоставлена информация о налогах и налоговых льготах, предусмотренных для социально ориентированных НКО. Этапы реализации проектов-победителей конкурсного отбора были подробно разъяснены специалистами министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области, а также сотрудниками «Дома общественных организаций».

Выступая перед участниками, министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина подчеркнула важность эффективного взаимодействия НКО с органами местного самоуправления и пожелала авторам отмеченных социальных проектов успехов в их реализации.