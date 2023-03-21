В Рязанской области состоялась ярмарка вакансий промышленных предприятий

Министерство труда и социальной защиты населения региона информирует о том, что в Центре занятости населения Рязанской области прошла городская ярмарка вакансий промышленных предприятий.

На ярмарке были представлены вакансии на ведущих предприятиях региона, таких как Рязанский Радиозавод, Государственный Рязанский приборный завод, Тяжпрессмаш и другие. Её посетили более 100 соискателей. Треть из них приглашена на собеседования к работодателю.

Очередная ярмарка вакансий состоится в Рязани в среду, 29 марта. Свои предложения о трудоустройстве представят, в том числе, предприятия ОПК и организации негосударственного сектора экономики.