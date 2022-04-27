В Рязанской области состоится публичный отчет и. о. зампреда правительства Валерия Емеца

28 апреля в рязанской «Точке кипения» состоится публичный отчет перед жителями региона и. о. заместителя Председателя Правительства Валерия Емеца и руководителей подведомственных ему ЦИОГВ.

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Новый формат взаимодействия с гражданами был введен по инициативе Губернатора Николая Любимова в 2019 году и поддержан жителями региона. В этом году мероприятия организованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, основные ограничения касаются количества присутствующих и размещения в зале. Тем не менее, для жителей региона предусмотрена возможность задать вопросы через соцсети во время прямой трансляции отчетов на официальных страницах Рязанской области.

28 апреля итоги работы за 2021 год жителям региона представит и. о. заместителя Председателя Правительства Рязанской области Валерий Емец. Речь пойдет о результатах деятельности министерства труда и социальной защиты населения региона, министерства здравоохранения, министерства образования, министерства культуры, министерства физической культуры и спорта, а также государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области.

Мероприятие начнется в 16.00. Трансляция будет осуществляться на официальных страницах Рязанской области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».