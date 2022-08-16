В Рязанской области Соцстрах выдал ребёнку-инвалиду 14,5 тысяч вместо 540

Прокуратура Рязанской области провела проверку по обращению мамы ребёнка-инвалида о ненадлежащем обеспечении средствами реабилитации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что по результатам рассмотрения заявления законного представителя ребёнка-инвалида на приобретение технического средства реабилитации ГУ — Рязанское региональное отделение Фонда социального страхования РФ принято решение о выдаче электронного сертификата, однако из-за допущенной ошибки была зафиксирована его сумма 14 539 рублей 42 копейки, тогда как сумма электронного сертификата, подлежащего выдаче, должна составлять 540 433 рублей.

Таким образом, заявителю первоначально необоснованно оформлен сертификат на сумму, не обеспечивающую ему возможность приобретения необходимого технического средства реабилитации, а впоследствии в отсутствие законных оснований принято решение об отказе в выдаче электронного сертификата.

В процессе прокурорской проверки законному представителю был выдан электронный сертификат на необходимую сумму, а денежные средства перечислены матери мальчика на счёт национального платёжного инструмента.

В связи с допущенными нарушениями прав ребёнка-инвалида прокуратурой области в адрес управляющего Фонда по региону внесено представление, по результатам рассмотрения которого 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время мальчик обеспечен техническим средством реабилитации.