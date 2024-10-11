Пятница, 11 октября, 2024

В Рязанской области собрали рекордный урожай масличных культур за всю историю региона

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: www.gtrkoka.ru/

В Рязанской области аграрии собрали рекордный урожай масличных культур. Об этом сообщает ГТРК ОКА со ссылкой на министерство сельского хозяйства региона.

Рязанские аграрии называют урожай масличных культур 2024 года рекордным за всю историю региона. Он превысил полмиллиона тонн.

В Рязанской области в этом году выращивают подсолнечник, сою, рапс, горчицу, фацелию и лен. Уборка этих культур почти завершена. Отмечается, что уборка остальных сельскохозяйственных культур закончится раньше, чем в прошлые годы. На это повлияла сентябрьская погода.

Также в регионе завершается сев озимых культур под урожай 2025 года. Площади сохранили на уровне прошлого года.

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

У Анжелики Стубайло случилась истерика после испытания в шоу «Вызов. Китайский сезон» 

В Рязани завершают ремонт дорог на 15 улицах

ВСУ в котле и френдли-фаер: что известно о новом этапе освобождения Курской области

В Рязани смартфоны стали чаще оплачивать по частям

Baza: глава Забайкалья Осипов извинился перед чиновницей, о которую вытер козявку

В Клепиковском районе в аварии пострадали мужчина и женщина

Галкин* мечтает вернуться в Россию ради огромных гонораров, заявил Дзюник

Раскрыт мотив расстрела супружеской пары в Подмосковье

«Безобразие!»: Гладков объяснил, почему беспилотники сбивают без предупреждения

Стало известно о смерти женщины, вывесившей флаг России в Одессе

В доме на Касимовском шоссе Рязани горела электрощитовая

Военный университет в Москве объявил о начале подбора кандидатов для обучения