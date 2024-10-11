В Рязанской области собрали рекордный урожай масличных культур за всю историю региона

В Рязанской области аграрии собрали рекордный урожай масличных культур. Об этом сообщает ГТРК ОКА со ссылкой на министерство сельского хозяйства региона.

Рязанские аграрии называют урожай масличных культур 2024 года рекордным за всю историю региона. Он превысил полмиллиона тонн.

В Рязанской области в этом году выращивают подсолнечник, сою, рапс, горчицу, фацелию и лен. Уборка этих культур почти завершена. Отмечается, что уборка остальных сельскохозяйственных культур закончится раньше, чем в прошлые годы. На это повлияла сентябрьская погода.

Также в регионе завершается сев озимых культур под урожай 2025 года. Площади сохранили на уровне прошлого года.