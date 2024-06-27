Четверг, 27 июня, 2024

В Рязанской области снизилось число людей, вовлечённых в наркооборот

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от Freepik

27 июня в Михайловском районе прошло выездное заседание антинаркотической комиссии Рязанской области. Его провёл председатель комиссии, губернатор Павел Малков.

На заседании обсудили меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в регионе. Особое внимание уделили профилактике наркомании среди молодёжи. Подробно рассмотрели работу в Михайловском районе и Ряжском округе, а также обсудили проблемные вопросы. По итогам заседания приняли решения, которые помогут улучшить ситуацию в этих муниципалитетах.

Губернатор Павел Малков отметил, что в регионе наблюдается тенденция к сокращению числа людей, вовлечённых в незаконный оборот наркотиков. За прошлый год этот показатель снизился на 15%. Однако ситуация с отравлениями остаётся напряжённой: за пять месяцев зафиксировали 26 случаев, включая 5 случаев среди несовершеннолетних, 11 человек погибли. Глава региона подчеркнул, что все профильные ведомства и администрации муниципальных образований должны принять дополнительные меры для более эффективной борьбы с наркоманией.

Особое внимание Павел Малков уделил работе с молодёжью. Он отметил, что более 70% зависимых, состоящих на диспансерном учёте, — молодые люди в возрасте от 18 до 39 лет. По словам губернатора, важнейшая задача — профилактика наркомании среди молодёжи. Он подчеркнул, что это одна из задач, поставленных Государственным антинаркотическим комитетом. Павел Малков призвал более активно заниматься ранним выявлением и вовлекать молодёжь в нормальную, здоровую жизнь. Он также отметил необходимость масштабирования лучших практик муниципалитетов в этой области.

В качестве примера губернатор привёл месячник «Вместе против наркотиков!», который проходит в Рязанской области. В рамках этого мероприятия проводится более полутора тысяч мероприятий во всех муниципальных образованиях.

Павел Малков также отметил системную работу правоохранительных органов. С начала года в регионе было изъято более 172 килограммов наркотических средств, ликвидированы три подпольные лаборатории и выявлено почти 500 наркопреступлений.

В рамках заседания была представлена стендовая экспозиция, посвящённая работе с молодёжью социально ориентированных некоммерческих организаций и образовательных учреждений Михайловского района.

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