В Рязанской области снизилась младенческая смертность

Младенческая смертность снизилась в Рязанской области, – заявил губернатор Павел Малков 27 марта в рамках отчёта о работе правительства в 2022 году.
Коэффициент младенческой смерти снизился с 10,4 промилле (был актуален в середине прошлого года) до 4,9 промилле. Такой показатель Малков назвал промежуточным, работа над его уменьшением продолжится.
По словам главы региона, о каждом случае смерти младенца ему докладывают лично, далее следует полный разбор причин и выводы.
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