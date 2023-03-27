В Рязанской области снизилась младенческая смертность

Младенческая смертность снизилась в Рязанской области, – заявил губернатор Павел Малков 27 марта в рамках отчёта о работе правительства в 2022 году.

Коэффициент младенческой смерти снизился с 10,4 промилле (был актуален в середине прошлого года) до 4,9 промилле. Такой показатель Малков назвал промежуточным, работа над его уменьшением продолжится.

По словам главы региона, о каждом случае смерти младенца ему докладывают лично, далее следует полный разбор причин и выводы.