Понедельник, 27 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области снизилась младенческая смертность

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Младенческая смертность снизилась в Рязанской области, – заявил губернатор Павел Малков 27 марта в рамках отчёта о работе правительства в 2022 году.

Коэффициент младенческой смерти снизился с 10,4 промилле (был актуален в середине прошлого года) до 4,9 промилле. Такой показатель Малков назвал промежуточным, работа над его уменьшением продолжится.

По словам главы региона, о каждом случае смерти младенца ему докладывают лично, далее следует полный разбор причин и выводы.

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