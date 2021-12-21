В Рязанской области скончалось 22 пациента с коронавирусом

Во вторник, 21 декабря, в Рязанской области выявлено 188 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 22. Пациентов, справившихся с болезнью, — 346, сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 2385 человек, общее число случаев заражения — 59 940.

Темп прироста за сутки составил 0.31%. Показатель заболеваемости в регионе — 5344.8 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 6990.5 на 100 тысяч населения.

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В России за сутки выявили 25 907 случаев заражения (всего 10 267 719), умерло пациентов — 1027 (всего 299 249).