В Рязанской области с начала года ликвидировали более 600 ландшафтных пожаров

С начала года пожарно-спасательные подразделения ликвидировали более 600 ландшафтных пожаров на общей площади более 1 200 Га. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В соответствии с Правилами особого противопожарного режима в России запрещено:

— Устраивать свалки горючих отходов.

— Разводить открытый огонь (костры) в местах, находящихся за территорией частных домовладений, на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты.

— Использовать противопожарные минерализованные полосы и противопожарные расстояния для строительства различных сооружений и подсобных строений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, строительных и других горючих материалов.

Использование открытого огня запрещается:

— при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;

— на торфяных почвах;

— при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

— под кронами деревьев хвойных пород;

— в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;

— при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

— при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.