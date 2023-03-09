Четверг, 9 марта, 2023
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В Рязанской области разработали порядок предотвращения нападений на людей бездомных собак

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Изображение от photoangel на Freepik

Порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Рязанской области разработан главным управлением ветеринарии региона. Проект документа опубликован на сайте правительства.

Ответственными за предотвращение нападений на людей бездомных собак назначаются ГУ ветеринарии, органы местного самоуправления, юрлица и предприниматели, занимающиеся отловом бесхозных животных.

Животные без владельцев представляют угрозу людям в следующих случаях:

а) нахождение животных без владельцев в местах массового пребывания людей, в границах тепловых сетей и мест (площадок) накопления отходов;

б) проявление животными без владельцев немотивированной агрессивности в отношении других животных или человека;

в) нахождение животных без владельцев в местах, на которые их возвращать запрещено;

г) массовое скопление (сбивание в стаи) животных без владельцев.

Ответственные должны вести мониторинг числа безнадзорных животных, заниматься выявлением и отловом.

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