Четверг, 18 мая, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязанской области размыло участок дороги, движение временно закрыто

Татьяна Проводина

С 17 мая по 30 ноября 2023 года на участке автодороги Калуга–Тула–Михайлов–Рязань–Секиотово–Мельгуново в Рязанском районе временно прекращено движение транспорта.

Постановление минтранса Рязанской области публикуют «Рязанские ведомости».

«Ввести временное прекращение движения транспортных средств на км 8+745 – км 8+928 автомобильной дороги 61 ОП МЗ 61Н-471 «от автодороги «Калуга–Тула–Михайлов–Рязань–Секиотово–Мельгуново» в Рязанском районе», — сказано в документе.

Дирекция дорог Рязанской области установит на данном участке дорожные знаки в соответствии с разработанной схемой организации дорожного движения.

При согласовании маршрутов движения ТС, перевозящих опасные грузы, а также крупногабаритных ТС введённые ограничения будут учитывать.

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Владельцу рязанского кафе грозит до миллиона рублей штрафа за незаконную реализацию спиртного

В одном из кафе торговали алкоголем без лицензии.

В Рязани 20 мая пройдёт фестиваль моды, красоты и таланта «Новый сезон. Весна/лето 2023»

Фестиваль проводит модельное агентство VEGA MODELS в сотрудничестве c Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького.

SuperJob: Две трети студентов вузов Рязани против возврата к системе распределения выпускников

Больше половины рязанцев высказались за возврат к прежней системе распределения.

Baza: в Скопине горело здание ГИБДД, предварительная причина — поджог

По информации источника, пожар в регистрационно-экзаменационном отделе на улице Ленина начался в три часа ночи.

В Рязани готовятся к съёмкам концерта телеканала «Пятница»

В новом проекте участвуют команды из Владимира, Тулы, Рязани, Нижнего Новгорода, Костромы, Вологды и Ярославля.

Рязанская облдума утвердила 12 членов региональной Общественной палаты

12 человек выдвинуты от некоммерческих организаций и общественных объединений.

Русло реки Солотча в Рязанской области расчистят до 25 ноября

Министр природных ресурсов Рязанской области Александр Новиков также рассказал о ситуации со стоками с автомобильных моек.

Оргкомитет по праймериз «Единой России» утвердил тексты электронных бюллетеней для выдвижения кандидатов в Рязанскую гордуму

Кроме того, городской оргкомитет исключил 3 человек из списка кандидатов.

Выполнявшая обгон легковушка сбила женщину в Тверской области

Пострадавшую доставили в больницу с травмами различной степени тяжести

Прибыль банка «Открытие» по итогам первого квартала составила 17,6 млрд рублей

Кредитный портфель «Открытия» увеличился на 77 млрд рублей, или на 3%, до 2,6 трлн рублей.

У жителя Касимовского района изъяли самодельный пистолет и патроны

Оперативники уголовного розыска получили сведения, что 53-летний житель деревни Дуброво может хранить дома пистолет и патроны.

Белгородку возмутило отсутствие обезболивающего для мобилизованного мужа

Жительница Белгородской области пожаловалась министру здравоохранения Андрею Иконникову, что ее мобилизованному мужу не дали обезболивающее, пишет «Бел.Ру». По ее словам, у военного заболел зуб и его выдергивали без соответствующих препаратов. Глава регионального Минздрава отметил, что военный госпиталь, где лежит боец, относится к Минобороны. При этом проблем с лекарствами нет. «С...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации