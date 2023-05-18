В Рязанской области размыло участок дороги, движение временно закрыто

С 17 мая по 30 ноября 2023 года на участке автодороги Калуга–Тула–Михайлов–Рязань–Секиотово–Мельгуново в Рязанском районе временно прекращено движение транспорта.
Постановление минтранса Рязанской области публикуют «Рязанские ведомости».
Дирекция дорог Рязанской области установит на данном участке дорожные знаки в соответствии с разработанной схемой организации дорожного движения.
При согласовании маршрутов движения ТС, перевозящих опасные грузы, а также крупногабаритных ТС введённые ограничения будут учитывать.