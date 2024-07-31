В Рязанской области расширяют производство автохимии

31 июля заместитель правительства Рязанской области Артём Никитин и генеральный директор Корпорации развития региона Вячеслав Несин обсудили с гендиректором «Аг-Тех» Антоном Хусаиновым реализацию инвестпроекта по расширению производства автохимии и автокосметики.

С 2020 года в Старожиловском районе действует предприятие «Аг-Тех», там производят широкую линейку химии и косметики для автомобилей. Совещание прошло на площадке этого, действующего, завода. Его развитие планируют продолжить созданием аналогичного предприятия под Рязанью. Площадкой для размещения производства станет индустриальный парк «Рязанский».

Инвестор уже приступил к строительству: к концу этого года планируют открыть первую очередь складского комплекса и лабораторию, а к концу следующего – запустить производственную линию. На новой площадке «Аг-Тех» в «Рязанском» будет создано около 100 рабочих мест, обратил внимание Артём Никитин.

Кроме того, инвестор поддержал концепцию создания «парка в парке». Она подразумевает благоустройство прилегающей к предприятиям резидентов промарка территории в современном формате открытого пространства с прогулочными зонами.

Объём инвестиций в проект составит порядка 450 млн руб. На площадке нового предприятия инвестор будет производить 400 наименований продукции.