В Рязанской области работу ищут сейчас свыше 300 пенсионеров.

Соискатели пенсионного возраста в нашем регионе в июле разместили 2,3% резюме от всех резюме. Об этом сообщили в пресс-службе HeadHunter.

Мужчины старше 58 лет чаще всего ищут работу водителями и охранниками. А женщины предпенсионного возраста рассматривают работу бухгалтерами и администраторами. В среднем мужчины ожидают зарплату в 60 тысяч рублей, а женщины – в 45 тысяч.

Помимо заработной платы сотрудники предпенсионного возраста могут претендовать на дополнительные льготы от государства и работодателя.

Предпенсионеру полагается два оплачиваемых выходных в год для прохождения диспансеризации. Сотрудника-предпенсионера нельзя уволить из-за возраста.

Предпенсионеры освобождаются от земельного и имущественного налога на некоторое имущество – квартиру, жилой дом, хозпостройку. Освобождается от налога только один объект каждого вида имущества.

Безработному предпенсионеру положено максимальное пособие по безработице в течение года. Если у него большой стаж, то и дольше. Также предпенсионер может бесплатно пройти курсы повышения квалификации или переподготовки в рамках нацпроекта «Демография».

Чтобы подтвердить статус предпенсионера, нужно заказать справку в личном кабинете на Госуслугах или на портале Пенсионного фонда. Документ оформят бесплатно. Также можно обратиться в ближайший МФЦ.