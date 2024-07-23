В Рязанской области проверяют безопасность аттракционов

В Рязанской области сотрудники управления гостехнадзора проводят рейды по контролю за безопасностью аттракционов. Об этом сообщается на сайте правительства.

В ходе проверок специалисты обращают внимание на наличие регистрации аттракциона, действующие акты технического освидетельствования, внешний вид аттракциона, качество монтажа. Также важной частью являются наличие ограждений, недоступность источников электроснабжения для посетителей, состояние пассажирских модулей и входных групп и наличие информационных материалов.

С начала года было проверено более 70 аттракционов. Владельцы, не выполнившие необходимые требования, получили отказ в регистрации аттракционов.

На всех аттракционах, зарегистрированных в гостехнадзоре и соответствующих требованиям безопасности, должен быть государственный регистрационный знак с кодом региона, четырехзначным номером и QR-кодом. На информационном стенде должны быть размещены сведения о дате очередного технического освидетельствования.

Если эта информация отсутствует — аттракцион небезопасен.