В Рязанской области провели внеплановую авиаразведку лесных массивов

5 сентября заместитель начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области полковник внутренней службы Николай Петренко провел авиамониторинг лесных массивов региона. Маршрут воздушной разведки охватил Клепиковский, Рязанский, Рыбновский и Спасский районы.

Постоянный контроль за лесными угодьями осуществляется через совместные оперативные группы, которые регулярно проводят наземное патрулирование. В состав групп входят представители муниципальных властей, лесничеств, правоохранительных органов, пожарные местных гарнизонов, инспекторы Госпожнадзора и добровольцы.

Для мониторинга пожароопасной обстановки также используются наблюдательные вышки и камеры, установленные на вышках сотовой связи. Видеосигналы поступают в региональный диспетчерский пункт и Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Рязанской области.

«Из-за продолжительной жары и отсутствия осадков в ряде районов области сохраняется высокий класс пожарной опасности. Мы приняли решение о проведении внеплановой авиаразведки. По результатам обследования ландшафтных и лесных пожаров не выявлено», — заявил Николай Петренко.

Напомним, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, который ограничивает посещение лесов и использование открытого огня.