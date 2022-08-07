Татьяна Проводина

В Рязанской области простились с героически погибшим в спецоперации воином

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Церемония прощания с героически погибшим в ходе специальной военной операции на Украине начальником аппаратной взвода связи роты связи в/ч 41450 Виталием Прутковым состоялась 6 августа.

Гвардии прапорщика проводили в последний путь с соблюдением всех воинских почестей. Об этом пишут «Рязанские ведомости»

В траурных мероприятиях участвовали представители мэрии, областного правительства, рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, общественных организаций, а также ветераны, родные и близкие военнослужащего.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков выразил свои соболезнования семье погибшего героя.

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