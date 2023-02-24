Пятница, 24 февраля, 2023
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В Рязанской области простились с бойцом, погибшем в зоне СВО

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В зоне проведения СВО героически погиб уроженец Рязанской области, гвардии рядовой Кирилл Пыхтин, военнослужащий в/ч 41450. На родине бойца состоялась церемония прощания.

Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей. Участие в них приняли представители правительства Рязанской области, администрации Шацкого района, рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, родные и близкие погибшего.

Соболезнования бойцу выразил губернатор Рязанской области Павел Малков.

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