В Рязанской области простились с бойцом, погибшем в зоне СВО

В зоне проведения СВО героически погиб уроженец Рязанской области, гвардии рядовой Кирилл Пыхтин, военнослужащий в/ч 41450. На родине бойца состоялась церемония прощания.

Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей. Участие в них приняли представители правительства Рязанской области, администрации Шацкого района, рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, родные и близкие погибшего.

Соболезнования бойцу выразил губернатор Рязанской области Павел Малков.