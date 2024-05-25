В Рязанской области прошли учения по ликвидации очага сибирской язвы

В Рязанской области прошли межрегиональные учения по ликвидации очага сибирской язвы, сообщает телеграм-канал региона.

Для проведения учений приехали представители ветеринарных служб Московской, Липецкой, Орловской, Тульской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской областей и Республики Мордовия.

По легенде, в одно из фермерских хозяйств Рязанской области привезли животных из другого региона. Они оказались инфицированы, одно животное погибло. Участники учений отработали действия по локализации и ликвидации условного эпизоотического очага сибирской язвы. Были организованы охранно-карантинные посты, задействованы дезинфекционная техника, дезинфектанты и средства индивидуальной защиты. Отработаны вопросы изоляции больных животных и их лечение.

Учения прошли успешно. Благодаря выстроенному межведомственному взаимодействию условный очаг опасного заболевания удалось быстро локализовать и ликвидировать.