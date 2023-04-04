В Рязанской области пропал 27-летний мужчина

В Михайловском районе Рязанской области пропал мужчина 1996 года рождения. Информация появилась в группе Поисково-спасательный отряд «Мещера» г. Рязань ВКонтакте.

Местонахождение Алексея Николаевича Сморчкова неизвестно со 2 апреля 2023 года.

Приметы: рост 180-185 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые длинные, глаза голубые.

Одежда: кожаная черная куртка, белая рубашка, черная шапка, черные кроссовки.

С собой у пропавшего были документы.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Любую информацию о возможном местонахождении пропавшего просьба сообщать по телефонам: дежурный отряда +7 (920) 980-21-71, +7 (4912) 51-21-71; полиция 112.