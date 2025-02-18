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Происшествия

В Рязанской области прокуратура помогла льготникам получить деньги за лекарства

Алексей Самохин

В Михайловском районе после иска прокурора суд взыскал в пользу местных жителей деньги, потраченные ими на покупку льготных лекарств, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Двое граждан, которым по закону положены льготные препараты, вынуждены были купить лекарства за свой счёт, так как в аптеке они отсутствовали. Прокурор направил в суд иск. 

— Заявленные требования прокуратуры удовлетворены. Общая сумма взысканных средств составила более 16 тыс. рублей, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в Михайловском районе прокуратура выявила нарушения сроков возведения фельдшерско-акушерских пунктов по нацпроекту «Здравоохранение». 

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Подрядчик заключил контракт с Минздравом Рязанской области на поставку и монтаж фельдшерско-акушерских пунктов в сёлах Виленка и Голдино и посёлке Трепольский. В установленный срок контракт выполнен не был. 

Прокурор возбудил в отношении индивидуального предпринимателя дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом). Дело находится на контроле прокуратуры.

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