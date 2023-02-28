В Рязанской области пройдёт Всероссийский форум «Роль центральных библиотек регионов России в реализации нацпроекта «Культура»»

В рязанской библиотеке имени Горького 14-15 марта пройдут торжественные мероприятия Всероссийского форума «Роль центральных библиотек регионов России в реализации национального проекта «Культура»». Они состоятся в рамках празднования 165-летия библиотеки.

Организаторы форума – региональные правительство, министерства культуры, цифрового развития, информационных технологий и связи, библиотека имени Горького, Общественная палата, Рязанское библиотечное общество, Российская государственная библиотека, Российская библиотечная ассоциация.

С 2019 года форум является стратегической коммуникативной площадкой нацпроекта «Культура». Он объединяет специалистов в сфере органов власти, библиотечного дела, общественных деятелей, представителей НКО и бизнеса.

Главными темами станут:

– модернизация библиотек России на современном этапе;

– фонды и электронные ресурсы библиотек в цифровой среде;

– информационная безопасность;

– потенциал креативных индустрий и IТ-технологий в развитии библиотек;

– компетенции специалистов в области информационных технологий;

– межведомственное взаимодействие.

В рамках форума пройдут центральная экспертная сессия, диалоговые площадки и творческие лаборатории. Также запланированы экскурсии в библиотеки нового поколения Рязани и Региональный центр консервации библиотечных фондов Рязанской области, культурная программа.

Участниками могут стать сотрудники федеральных, центральных региональных, муниципальных библиотек страны, специалисты библиотек вне зависимости от ведомственной принадлежности.

Зарегистрироваться можно до 6 марта 2023 года.

Контакты:

Винокурова Светлана Алексеевна, замдиректора по развитию Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького,

телефон: +7 (4912) 93-55-61, +7 964-157-77-97.

Выропаева Надежда Сергеевна, заведующая отделом организационно-методической и образовательной деятельности Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького,

телефон: +7 (4912) 93-55-56, (4912) 93-55-81.