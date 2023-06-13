В Рязанской области пройдёт семейный туристический фестиваль

С 7 по 9 июля в Спасском районе пройдёт семейный туристический фестиваль.

Регистрация на мероприятие, приуроченное к празднованию Дня семьи, любви и верности, уже открыта.

Фестиваль проводит Ассоциация детских и молодёжных общественных объединений Рязанской области «Молодёжный совет» при поддержке комитета по делам молодёжи региона и областного министерства территориальной политики.

Главная цель фестиваля — создать условия для укрепления семейных ценностей и повысить престиж молодой семьи.

Фестиваль пройдёт на кемпинговой площадке базы отдыха «Звёздный». В программе — семейные конкурсы, спортивные состязания и другие мероприятия.

Участниками могут стать молодые рязанские семьи, в которых каждому из супругов не больше 35 лет.

Для участия нужно зарегистрироваться на портале ФГАИС «Молодёжь России» и выполнить творческое задание. Заявки принимаются до 17 часов 23 июня.