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Понедельник, 30 мая, 2022

В Рязанской области пройдет акция «Ночь в технопарке»

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7info
7info

В Рязанской области пройдет акция «Ночь в технопарке»

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области информирует о том, что традиционная образовательная акция состоится в детском технопарке Кванториум «Дружба» при поддержке регионального правительства.

«Ночь в технопарке — 2022» для школьников и их родителей пройдет в формате фестиваля. В Кванториуме 30 мая будет работать 21 станция, за прохождение которых будут выдаваться «квантокоины» – впоследствии их можно будет обменять на подарки от партнеров и сувенирную продукцию. В рамках образовательной акции также будут подведены итоги учебного года технопарка «Дружба». 

Цель акции «Ночь в технопарке – 2022» – развитие у детей и подростков творческих способностей и интереса к инженерно-технической, творческой деятельности, пропаганда научных знаний и достижений.

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