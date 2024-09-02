Понедельник, 2 сентября, 2024

В Рязанской области произошла смертельная массовая авария с участием трактора

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/evakuatortuma

В Рязанской области 1 сентября произошла смертельная авария. О ней сообщается в группе Эвакуатор Тума +79308707070 Спас-Клепики/Касимов.

Примерно в 19:10 водитель автомобиля Renault не справился с управлением и въехал в прицепной культиватор трактора. От удара автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Ford. От удара он вылетел в кювет.

В результате ДТП пострадали оба водителя легкового автомобиля. Их доставили в больницу. ВОдитель трактора не пострадал.

От полученных травм на месте скончался пассажир Renault.

В Рязанской области произошла смертельная массовая авария с участием трактора

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