В Рязанской области проходят творческие мастерские ведущих деятелей культуры страны

Министерство культуры Рязанской области информирует о том, что в регионе при поддержке министерства культуры РФ реализуется проект «Новое передвижничество».

В рамках федерального проекта в Рязанской области проходят творческие мастерские. 23 и 24 в выставочном зале «АРТРУМ» для преподавателей, студентов и учащихся Рязанского художественного училища им. Вагнера и детских школ искусств проходят мастер-классы, посвященные тенденциям развития рисунка в современном искусстве, значению формы в изобразительном искусстве. Их проводит заслуженный художник РФ, академик Российской академии художеств, член Московского Союза художников и творческого Союза художников России Олег Леонов.

25 и 26 мая в Рязанском музыкальном колледже им. Пироговых творческую мастерскую проведет профессор Российской академии им. Гнесиных, Народный артист РФ, исполнитель, композитор, лауреат международных конкурсов Вячеслав Семенов. Он расскажет слушателям об актуальных направлениях в работе над музыкальными произведениями различных жанров.

«Новое передвижничество» – это художественно-просветительская программа, задачами которой является поддержка художественного образования и повышение профессионального уровня студентов и преподавателей, эстетическое воспитание детей и молодежи.