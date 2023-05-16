В Рязанской области проходят рейды Госавтоинспекции

Во вторник, 16 мая, на дорогах Рязанского региона сотрудники ГИБДД проводят рейды. Цель комплексных мероприятий — пресечь нарушения ПДД, связанные с перевозкой пассажиров автобусами.
Госавтоинспекция призывает водителей, осуществляющих перевозки пассажиров, сохранять бдительность, соблюдать ПДД и безопасную дистанцию, а также разумно выбирать скоростной режим.
Нельзя садиться за руль в болезненном или утомлённом состоянии. Водитель должен быть внимателен к другим участникам дорожного движения, строго следить за техническим состоянием своего ТС и вовремя проводить техобслуживание и ремонт.