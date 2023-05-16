В Рязанской области проходят рейды Госавтоинспекции

Заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин рассказал телеграм-каналу «Подъем» о состоянии президента Белоруссии Александра Лукашенко. Парламентарий подтвердил, что белорусский болеет, но не уточнил, чем именно. «Несмотря на то, что человек заболел, счел своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в...