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В Рязанской области проходят рейды Госавтоинспекции

Татьяна Проводина
Image by Freepik

Во вторник, 16 мая, на дорогах Рязанского региона сотрудники ГИБДД проводят рейды. Цель комплексных мероприятий — пресечь нарушения ПДД, связанные с перевозкой пассажиров автобусами.

Госавтоинспекция призывает водителей, осуществляющих перевозки пассажиров, сохранять бдительность, соблюдать ПДД и безопасную дистанцию, а также разумно выбирать скоростной режим.

Нельзя садиться за руль в болезненном или утомлённом состоянии. Водитель должен быть внимателен к другим участникам дорожного движения, строго следить за техническим состоянием своего ТС и вовремя проводить техобслуживание и ремонт.

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