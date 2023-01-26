В Рязанской области проходят профилактические рейды ГИБДД

26 января сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязанской области комплексные мероприятия «Пешеход». Экипажи ДПС ГИБДД несут службу в самых оживлённых местах, где пешеходы часто нарушают ПДД.

Цель рейда — снижение аварийности с участием пешеходов.

В Госавтоинспекции Рязанской области напомнили 10 правил для пеших участников дорожного движения:

Передвигаться по тротуару необходимо, придерживаясь правой стороны. При отсутствии тротуара можно двигаться по обочине, а при отсутствии обочины – по краю проезжей части навстречу движению транспорта. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии в зоне видимости – на перекрестках по линии тротуаров или обочин, не создавая при этом помех для движения транспорта. При отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода и перекрестка разрешается переход дороги на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны, не создавая при этом помех для движения транспорта. Прежде чем начинать переход дороги, остановитесь на краю тротуара для того, чтобы оценить расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость и убедиться в безопасности своего перехода. Посмотрев во все стороны, откуда может появиться транспорт (налево, направо, вперед, назад), можешь начинать переход дороги. Пешеход, не успевший закончить переход, должен остановиться на середине проезжей части. Продолжать переход можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения. Никогда не переходи проезжую часть, в том числе перекрестки «по диагонали». Дорогу необходимо переходить строго под прямым углом к краю проезжей части. Нельзя перебегать дорогу, даже если вы спешите или вас кто-то зовет. Во время бега внимание человека рассеяно, он смотрит только вперед, поэтому можно не заметить приближающийся транспорт. Помните, что зеленый сигнал светофора разрешает движение, но не обеспечивает безопасности. Поэтому, прежде чем выйти на проезжую часть, остановись и посмотри, все ли автомобили остановились и пропускают тебя, только затем начинай переход. При переходе дороги, движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.