13 сентября в Рязанской области проходит второй день голосования на выборах депутатов Рязанской областной Думы и депутатов представительных органов местного самоуправления в 17 муниципальных образованиях. На территории региона в 8 часов 00 минут под звуки Гимна Российской Федерации открылось 963 избирательных участка.

В этом году в Рязанской области проходят 18 избирательных кампаний: выборы депутатов Рязанской областной Думы VIII созыва и представительных органов местного самоуправления в 17 муниципальных образованиях: Рязанском, Спасском, Рыбновском, Старожиловском, Ухоловском, Сараевском, Клепиковском, Щацком, Захаровском, Милославском, Александро-Невском, Пронском, Скопинском, Ермишинском, Сапожковском, Чучковском и Кадомском районах.

В дни голосования избирательные участки работают с 8.00 до 20.00, из них 143 оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Кроме того, доступно голосование на дому. Подать заявку можно до 14.00 14 сентября.

Работает Общественный штаб по наблюдению за выборами в Рязанской области. За ходом голосования на избирательных участках следят 3797 наблюдателей, из них почти 2 тысячи подготовлены Общественной палатой региона. Корпус общественных наблюдателей сформирован из числа жителей области, имеющих опыт работы в избирательных кампаниях. В состав входят работники бюджетной сферы и муниципальных предприятий, студенты, активная молодежь, пенсионеры, ветераны труда, многодетные родители, сельские старосты, волонтеры, участники СВО и члены их семей, представители общественных организаций.

Информация с избирательных участков, а также о ходе голосования, работе наблюдателей оперативно размещается на ресурсах проекта Общественной палаты региона «Наблюдатель 62», созданного с целью общественного мониторинга соблюдения избирательных прав граждан.

Телефон горячей линии Избирательной комиссии Рязанской области: +7 (4912) 21-56-32