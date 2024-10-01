В Рязанской области продолжают бороться с возгораниями

За вчерашний день в регионе пожарными подразделениями ликвидировано 36 загораний сухой травы. Об этом 1 октября сообщил начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Рязанской области подполковник внутренней службы Дмитрий Гавриков.

По словам Гаврикова, в регионе установлен 5-й класс пожарной опасности. Наиболее сложная обстановка у населённого пункта Малево Спасского района. Перехода огня не допущено.

В Спасском районе введён режим ЧС. Для тушения и авиаразведки применяется вертолёт Ми-8 МЧС России.

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