Воскресенье, 29 января, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области предпринимателя будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью человека

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Фото СУ СКР по Рязанской области

В Александро-Невском районе завершено расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлёкшем по неосторожности травмирование человека. Потерпевший получил сложные переломы обеих ног.

Скопинский МСО СУ СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя.

Как установили следователи, 24 мая 2022 года из-за нарушений правил безопасности во время разгрузочных работ, допущенных обвиняемым, автомобиль с кран-манипуляторной установкой покатился под уклон и задел грузом рядом стоящего человека. Потерпевший получил сложные переломы обеих ног.

Следствие собрало достаточно доказательств и направило уголовное дело с утверждённым обвинением в суд.

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