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Изображение от freepik
Погода

В Рязанской области ожидаются дождь, гроза и усиление ветра

Алексей Самохин

По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайший час и до конца суток 18 апреля на территории Рязанской области местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

Ветер усилится, порывы могут достигать 12-15 м/с.

Гражданам рекомендуется соблюдать осторожность на улице, избегать нахождения под деревьями и рядом с рекламными конструкциями, а также учитывать погодные условия при планировании поездок.

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