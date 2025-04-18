В Рязанской области ожидаются дождь, гроза и усиление ветра

По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайший час и до конца суток 18 апреля на территории Рязанской области местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

Ветер усилится, порывы могут достигать 12-15 м/с.

Гражданам рекомендуется соблюдать осторожность на улице, избегать нахождения под деревьями и рядом с рекламными конструкциями, а также учитывать погодные условия при планировании поездок.