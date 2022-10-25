Вторник, 25 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязанской области отремонтировали мост через Ранову

На главнуюНовости Рязани
Фото из группы Минтранс Рязанской области ВКонтакте

В Кораблинском районе в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали мост через реку Ранова. Об этом сообщает Минтранс Рязанской области ВКонтакте.

Мостовое полотно, барьерное и перильное ограждения заменены полностью. Подрядчик устроил гидроизоляцию, отремонтировал пролётные строения и береговые опоры, а также уложил несколько слоёв асфальтобетона.

На мосту обустроены подходы и тротуары. Сейчас движение по мосту восстановлено.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/