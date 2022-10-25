В Рязанской области отремонтировали мост через Ранову

В Кораблинском районе в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали мост через реку Ранова. Об этом сообщает Минтранс Рязанской области ВКонтакте.

Мостовое полотно, барьерное и перильное ограждения заменены полностью. Подрядчик устроил гидроизоляцию, отремонтировал пролётные строения и береговые опоры, а также уложил несколько слоёв асфальтобетона.

На мосту обустроены подходы и тротуары. Сейчас движение по мосту восстановлено.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram