В Рязанской области отремонтировали дорогу к Кустарёвке

В Сасовском муниципальном округе завершился ремонт автодороги «Берестянки — Трудолюбовка — Верхне-Никольское — граница района» — станция Кустарёвка. Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Протяжённость отремонтированного участка — 12 км. Эта дорога — единственный асфальтированный подьезд к посёлку Кустарёвка. Она обслуживает важные объекты: библиотеку, фельдшерско-акушерский пункт и дом культуры.

В рамках ремонта специалисты сняли старое покрытие, положили новое. Основание дороги укрепили методом холодной регенерации. Также укрепили обочины, обустроили проезжую часть. Также отремонтирован мост через Чёрную речку, восстановили остановочные павильоны, водопропускные трубы, нанесли дорожную разметку и установили дорожные знаки.

Качество выполненных работ оценили представители депутатского корпуса, районной администрации и непосредственно жители Кустаревки. Жители поселка, которые долго ждали ремонта дороги, результатами остались довольны.

Всего за время реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Сасовском округе в нормативное состояние привели более 79 км автодорог регионального и межмуниципального значения.