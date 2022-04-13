В Рязанской области открыт ресурсный центр по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций

13 апреля первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова приняла участие в открытии Ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Касимове. В церемонии открытия принимали участие министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина, представители администрации МО – городской округ г. Касимов, руководители и представители НКО.

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Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова выразила уверенность в том, что новый ресурсный центр будет помощником для некоммерческого сектора города Касимова. «В Стратегии развития Рязанской области мы ставили цель расширить сеть ресурсных центров. Чем дальше проводим работу, видим, что такой формат востребован», – отметила Анна Рослякова.

Министр по делам территорий и информационной политике области Жанна Фомина добавила, что ресурсный центр стал вторым в регионе. Всестороннюю поддержку в организации его деятельности готовы оказать специалисты Дома общественных организаций, который расположен в Рязани.

Ресурсный центр открыт на базе Центра культурного развития, оснащен современным оборудованием. В нем будет предоставляться методическая, информационная и организационная поддержка деятельности СОНКО. Высококвалифицированные специалисты могут оказывать поддержку по таким важным направлениям как: волонтерское движение, юридические консультации, поддержка инициатив граждан, создание, реализация и составление отчетности по социальным проектам.

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Создание Ресурсного центра поддержки СОНКО будет способствовать успешному и эффективному развитию некоммерческого сектора Касимова. В настоящее время на территории муниципального образования работает 14 общественных организаций, которые ведут активную работу, направленную на развитие гражданского общества.