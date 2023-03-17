В Рязанской области определены эксперты по внедрению Регионального социального стандарта

В Рязанской области начала работу Региональная экспертная группа Национальной социальной инициативы (НСИ), состав которой утвержден АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Об этом сообщил сайт регионального министерства труда и соцзащиты.

В состав вошли представители некоммерческого сектора, эксперты региона в сфере социального развития, здравоохранения, образования, а также социальные предприниматели.

Основной задачей группы является поддержка региональной власти в реализации НСИ, в том числе Регионального социального стандарта. Группа будет разрабатывать предложения по улучшению качества жизни граждан.

Региональный социальный стандарт представляет собой комплекс управленческих решений, внедряемых в регионах для обеспечения достойного уровня оказания услуг в социальной сфере. В нем 13 пунктов. Например, наличие социальной стратегии субъекта, создание советов по качеству жизни, навигатора по мерам поддержки, на которые может рассчитывать человек в зависимости от своей жизненной ситуации и статуса семьи и т.д.

Критерии и аспекты соцстандарта должны быть объективны и применены в Рязанской области.

Напомним, Рязанская область вошла в пилотное число регионов, как участник программы АСИ по внедрению Регионального социального стандарта.

Его внедрение позволит повысить уровень удовлетворенности жителей Рязанской области качеством социальных услуг.