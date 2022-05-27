В Рязанской области нашли пропавших подростков из Пятигорска

В Рязанской области обнаружили 14-летнюю девушку и 15-летнего парня, которые пропали три дня назад в Пятигорске, сообщает пресс-служба следственного комитет по Ставропольскому краю.

Подростки пропали 24 мая, по факту их безвестного исчезновения следователи возбудили уголовное дело.

Оказалось, молодые люди приехали в Рязанскую область, чтобы посетить творческое мероприятие. Предварительно, никаких преступлений в отношении несовершеннолетних совершено не было.

Сейчас правоохранители возвращают подростков домой. С ними проведут профилактическую беседу о возможных негативных последствиях самовольного ухода из дома.