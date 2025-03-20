В Рязанской области направят более 700 млн на модернизацию инфраструктуры ЖКХ

Более 700 млн рублей выделено на обновление коммунальной инфраструктуры в Рязани, Клепиковском и Кораблинском районах. Министерство ТЭК и ЖКХ региона подвело итоги конкурсного отбора, сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО | 62».

82 млн рублей направят на строительство очистных сооружений в селе Пехлец Кораблинского района, 73 млн рублей — на аналогичные работы в селе Оськино Клепиковского района.

Наибольший объем финансирования получит Рязань, где запланирован капитальный ремонт:

Реклама

пяти участков магистральных трубопроводов (ул. Высоковольтная, Гагарина, Соборная, Урицкого, Первомайский проспект);

канализационного коллектора на ул. Циолковского;

водопроводных сетей в Борках и в районе ул. Кремлевский вал;

канализационных сетей на ул. Великанова, Кольцова, Садовой и на площади 26 Бакинских Комиссаров.

Средства выделены в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» с софинансированием из регионального бюджета. Муниципалитеты получат финансирование до конца марта.