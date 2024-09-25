В Рязанской области наградили победителей регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества»

В Рязани наградили победителей и призеров конкурса «Лучшие практики наставничества Рязанской области – 2024», который проводился в рамках нацпроекта «Производительность труда». Организатор конкурса ― региональное министерство экономического развития.

Участники представляли уникальные примеры наставничества на предприятиях. Экспертный совет конкурса оценивал суть и идею каждого проекта, а также уникальность практики и возможность ее тиражирования. По итогам, в номинации «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» лидерами признаны представители компании «Оптический дом», вторыми стали сотрудники компании «Металлострой», третьими ― участники «Прайм-стоматологии». В номинации «Цифровые инновации на предприятии» Iместо досталось «НПК «Альфа-М», II место ― у компании «Ренессанс-Проект», а III место заняли представители компании «Пластик».

«Все больше компаний ценят наставничество за высокую продуктивность в обучении сотрудников важным навыкам и ценным компетенциям. Наставникипередают профессиональный опыт без отрыва от производства, безусловно, такой подход позволяет быстрее освоить практику, увеличить скорость производства, снизить брак. Конкурс дает возможность участникам обменяться накопленным опытом наставничества. Победители послужат отличным примером для других и представят регион на всероссийском этапе конкурса», ― отметил директор Агентства развития бизнеса Роман Кравчук.

Все победители и призеры получили дипломы от министерства экономического развития Рязанской области и памятные подарки от Регионального центра компетенций АРБ.