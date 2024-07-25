Четверг, 25 июля, 2024

В Рязанской области начнёт работу «Патруль безопасности»

Автор: 7info

Опубликовано

24 июля в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» прошло заседание рабочей группы проекта «Патруль безопасности».

В совещании приняли участие руководитель Штаба, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица, заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области Ольга Пантюкова, председатель правления РО ВОД «Отцы России» Роман Захаров, заместитель начальника управления ГУ МЧС России по Рязанской области Дмитрий Чуклин, заместитель начальника центра ГИМС ГУ МЧС России по Рязанской области Иван Шевцов, заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Рязанской области Алла Шалахина, помощник депутата Рязанской городской Думы Виктор Николаев, руководитель регионального отделения МГЕР Данила Попов.

Во время обсуждения был сформирован список объектов и график мониторинга, определен состав патрульных групп, выбраны темы для информирования населения о правилах детской безопасности.

Среди обозначенных объектов: детские спортивные и игровые площадки, несанкционированные пляжи, заброшенные здания.

— Наша главная задача вовремя патрулирования — определить потенциально опасные объекты, зафиксировать имеющиеся нарушения и передать информацию в администрацию города и контролирующие органы, — отметила Елена Синица.

Кроме этого, Иван Шевцов предложил размещать информационные ролики и листовки с правилами безопасного поведения в школьных электронных дневниках. Информационная составляющая будет зависеть от времени года.

Также обсудили возможность проведения «Уроков безопасности» в школах и колледжах в течение учебного 2024/2025 года и организацию встреч с родителями для разъяснительных бесед в рамках проекта «Патруль безопасности».

В Рязанской области начнёт работу «Патруль безопасности»

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