В Рязанской области началась вакцинация от гриппа

В Рязанскую область поступила первая в этом сезоне партия вакцины от гриппа, сообщает сайт правительства региона.

В ближайшее время начнется плановая бесплатная вакцинация населения. Первая партия включает в себя российские вакцины «Совигрипп» (53120 доз) и «Флю-М» (34140 доз), предназначенные для взрослых.

Особое внимание в ходе вакцинации будет уделено людям старшего возраста с хроническими заболеваниями, которые наиболее уязвимы перед гриппом.

Вакцины уже распределяются по медицинским организациям области. Сделать прививку можно будет бесплатно в поликлинике по месту жительства.