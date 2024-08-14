Среда, 14 августа, 2024

В Рязанской области началась вакцинация от гриппа

Автор: 7info7

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Фото: Pxhere

В Рязанскую область поступила первая в этом сезоне партия вакцины от гриппа, сообщает сайт правительства региона.

В ближайшее время начнется плановая бесплатная вакцинация населения. Первая партия включает в себя российские вакцины «Совигрипп» (53120 доз) и «Флю-М» (34140 доз), предназначенные для взрослых.

Особое внимание в ходе вакцинации будет уделено людям старшего возраста с хроническими заболеваниями, которые наиболее уязвимы перед гриппом.

Вакцины уже распределяются по медицинским организациям области. Сделать прививку можно будет бесплатно в поликлинике по месту жительства.

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