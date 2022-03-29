В Рязанской области на улице нашли труп 49-летней медсестры

В понедельник утром, 28 марта, на улице в селе Путятино Рязанской области прохожие обнаружили тело 49-летней медицинской сестры, сообщает «КП-Рязань».

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Женщина — местная жительница — работала в путятинской больнице.

Правоохранители не нашли на теле следов, указывающих на криминальных характер смерти. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинская экспертиза.

По факту случившегося Шиловский межрайонный следственный отдел СК РФ по Рязанской области проводит доследственную проверку.