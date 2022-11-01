В Рязанской области на пожаре погибли женщина и ребёнок

В Сапожке в ночь на 1 ноября произошёл пожар в кирпичном доме на улице Лушкина, где проживала многодетная семья. Подробности приводит издание Телеграф.

Пожар унёс жизни женщины 1978 года рождения и девочки 2014 года рождения. Мальчик 2011 года рождения пострадал, его доставили в областной центр санавиацией. Предварительно, ребёнок отравился угарным газом.

20-летний юноша сумел спастись, выбравшись через окно. У него диагностированы небольшие повреждения.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы 1 ноября в 2 часа 42 минуты. Пожар тушили 8 человек личного состава и 3 пожарных расчёта.

Отмечается, что семья не состояла на учёте в соцорганах.

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