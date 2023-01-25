В Рязанской области на оплату больничных листов выделили в 2023 году свыше 3 млрд рублей

ОСФР по Рязанской области в 2023 году выделил свыше 3 млрд рублей на оплату пособия по временной нетрудоспособности.

В связи с увеличением МРОТ до 16 242 рублей с 1 января минимальная сумма выплаты по временной нетрудоспособности выросла до 533,98 рублей в день, а максимальная сумма — 2 736,99 рубля в день.

Пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из среднего дневного заработка работника за два календарных года, предшествующих году наступления нетрудоспособности.

Замначальника управления организации страховых выплат СФР по Рязанской области Ольга Плетнева пояснила, что размер пособия зависит от стажа и среднего заработка застрахованного лица.

Ольга Плетнева: «Если величина стажа менее пяти лет, выплата составит 60% среднего заработка; от пяти до восьми лет — 80% среднего заработка; более восьми лет — 100% среднего заработка»

Размер оплаты больничного по уходу за ребёнком установлен в процентах от среднего заработка в зависимости от страхового стажа работника, а также зависит от того, как он лечился (стационарно или амбулаторно) и возраста ребёнка.

Информацию о назначении и выплате пособия по временной нетрудоспособности можно в личном кабинете получателя услуг, в мобильном приложении «Социальный навигатор» или связаться со специалистами контакт-центра СФР по Рязанской области по телефону 8 (800) 600-07-44.