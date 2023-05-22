В Рязанской области на двух железнодорожных переездах ограничат движение

Движение автомобилей через два железнодорожных переезда в Рязанской области будет ограничено 23-24 мая на время ремонта. Это связано с проведением плановых работ по ремонту асфальтового покрытия в пределах переездов, уточнили в пресс-службе МЖД.

Работы пройдут:

— 23 мая с 10:00 до 15:00 на переезде 449 км перегона Вослебово-Скопин (ул.Пушкина г.Скопин);

— 24 мая с 10:00 до 15:00 на переезде 490 км перегона Желтухино-Ряжск (а/д Рязань-Ряжск-Ал.Невский-Данков-Ефремов).

В период проведения ремонтных работ движение на переездах будет организовано в интервальном режиме по одной полосе.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, и планировать поездку заранее.