Пятница, 28 октября, 2022
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В Рязанской области может появиться Сасовский муниципальный округ

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Сасово, фото ИД «Пресса»

В пятницу, 28 октября, депутаты Сасовской районной Думы поддержали инициативу Совета депутатов Придорожного сельского поселения о создании единого муниципального образования — Сасовский муниципальный округ, сообщает сайт ИД «Пресса».

Новое муниципальное образование объединит город Сасово и Сасовский район. Вопрос вынесен на публичные слушания, которые пройдут 11 ноября в мэрии города Сасово.

Решение районной Думы депутаты направили в качестве законодательной инициативы в Рязанскую областную Думу.

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