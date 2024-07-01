В Рязанской области могут наблюдаться перебои телевещения до 9 июля

В филиале РТРС «Рязанского ОРТПЦ» начинаются работы по оценке состояния антенно-мачтовых сооружений, сопряжённых с остановкой всего передающего оборудования. В этот период могут наблюдаться перебои телевещания, сообщают «Рязанские ведомости».

Работы будут проводиться с 1 по 3 июля на РТПС Рязань, а также с 5 по 9 на РТПС Мосолово. Продолжительность работ ежедневно — до 6 часов. Их будут проводить в зависимости от погодных условий с 10.35 до 16.00 на РТПС Рязань, с 09.00 до 17.00 — на РТПС Мосолово.

Список районов, входящих в зону приема 1-го и 2-го мультиплексов с РТПС Рязань: Захаровский, Пронский, Рыбновский, Рязанский, Спасский, Старожиловский. Список районов, входящих в зону приема 1-го и 2-го мультиплексов с РТПС Мосолово: Спасский, Чучковский, Шиловский, Старожиловский, Путятинский, Сараевский, Сапожковский, Ухоловский, Кораблинский.