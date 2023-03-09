Четверг, 9 марта, 2023
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В Рязанской области многодетные семьи могут получить 200 тысяч рублей

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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

В Рязанской области многодетные семьи могут получить вместо земельного участка выплату в 200 тысяч рублей. О мере соцподдержки, введённой по инициативе губернатора Павла Малкова, напомнила пресс-служба регионального правительства.

Полученные деньги можно направить на погашение ипотеки, имеющихся или новых кредитов на приобретение (строительство) жилья взамен земельного участка.

По словам Малкова, в работе по поддержке семей с детьми региональные власти ориентируются на запросы людей.

Деньги можно будет получить после 13 марта. Заявления принимаются в отделе соцзащиты или в МФЦ. Подробная информация предоставляется по телефону единого контактного центра 8 (800) 100-00-01.

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